"أنا وحدي".. من دونالد ترامب إلى قيس سعيّد

2021/09/29 | 15:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حالة قيس سعيّد كما في حالة ترامب، المعادلة المعتمدة هي المباشرة بتصوير الواقع بالتهويل وتضخيم المخاطر، تمهيداً لطرح نفسه على أنه الحل

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