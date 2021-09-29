2021/09/29 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بإجراءات صارمة إذا لم يعتقل المشاركون في مؤتمر التطبيع الذي عقد في أربيل قبل أيام.وذكر الصدر في تغريدة له على “تويتر”، “ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر معلقًا بشأن مؤتمر التطبيع: ما زلنا ننتظر تطبيق مذكرة الاعتقال المركز الخبري الوطني.

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