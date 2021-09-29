بسبب خلافات اسرية.. الشرطة المجتمعية تنقذ شابا من الانتحار

2021/09/29 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

تمكنت الشرطة المجتمعية، اليوم الأربعاء، من انقاذ شاب كان يروم الانتحار غرقا في سدة الكوت بسبب خلافات اسرية.

بيان لدائرة العلاقات والاعلام بمحافظة واسط تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، قال إنه "جرى اقناع الشاب بالعدول عن فكرة الانتحار وتقديم النصح والارشاد له والاستعلام منه عن عنوان ذويه وإعادته اليهم وحل الخلاف بالصلح التراضي بينهم".

وأضاف ان " الشرطة المجتمعية ستقوم بمتابعة الشاب من خلال زيارات دورية تقدم من خلالها الدعم النفسي والمعنوي له".

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