الصدر يلوح باجراءات صارمة ضد المطبعين والمقصرين باعتقالهم

2021/09/29 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باتخاذ اجراءات صارمة ضد المطبعين والمقصرين في اعتقالهم .وقال الصدر في تغريدة له على تويتر:" ما زلنا ننتظر تطبيق مذكرة الاعتقال".واضاف :" في حال عدم اعتقالهم ، فلنا اجراءات ( وطنية ) صارمة ضد المطبعين والمقصرين ..ولات حين مندم "./انتهى7

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