2021/09/29 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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مقتدى الصدر: في حال عدم اعتقال المشاركين والقائمين على مؤتمر التطبيع سنتخذ إجراءات صارمة

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