شاهد ناصر الخليفي يحتضن ميسي ويهنئ لاعبي باريس سان جيرمان بالفوز على مانشستر سيتي

2021/09/29 | 15:54 - المصدر: قناة التغيير

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احتضن ميسي..



الخليفي يفاجئ لاعبي باريس سان جيرمان في غرفة تبديل الملابس مهنئا بالفوز

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