الحزب الإسلامي يشدد على إبعاد مطار الموصل عن المزايدات الانتخابية

2021/09/29 | 15:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد الحزب الاسلامي العراقي، على ضرورة إبعاد مطار الموصل عن المناكفات السياسية والمزايدات الانتخابية، داعيا الى المسارعة في انجاز اعماره واعادته إلى الخدمة، وتذليل العقبات التي تؤخر هذا المنجز المهم الذي طال انتظاره.واستغرب مركز نينوى للحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، من “إهمال ملف مطار الموصل، وعدم ابداء الاهتمام …

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