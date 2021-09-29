أمانة مجلس الوزراء تطالب الهند بزيادة مقاعد الزمالات الدراسية

2021/09/29 | 15:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجانب الهندي، بزيادة المقاعد المخصصة للزمالات الدراسية، لزيادة وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، استقبل سفير جمهورية الهند لدى العراق، براشانت بيساي، وأكد أهمية العلاقات الثانية التي تربط البلدين، واهتمام …

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