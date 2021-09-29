القبض على متهم بجريمة

2021/09/29 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة محافظة ميسان، اليوم

الأربعاء، القبض على متهم مطلوب

قضائياً لإرتكابة جريمة القتل العمد في

المحافظة .

وذكر بيان لمديرية الشرطة، أن "مفارز

استخبارات ميسان وبالاشتراك مع سرية

سوات تمكنت من ال

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