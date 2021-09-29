عائدين من كربلاء.. وفاة وإصابة 18 شخصاً بحادث سير على

2021/09/29 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم

الأربعاء، بمصرع وإصابة 18 زائرا عائدين

من مدينة كربلاء المقدسة على طريق الموت

شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، بأن "حادث سير وقع بين عجلتين

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