2021/09/29 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير النفط لشؤون الغاز

الإيراني مجيد جنكي، اليوم الأربعاء،

خلال استقباله كبار المسؤولين في وزارة

الكهرباء العراقية، عن استعداد بلاده

لتمديد عقد تصدير الغاز إلى العراق، وفق

ما ذكرت وكالة أنبا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن استعدادها لتمديد عقد تصدير الغاز للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).