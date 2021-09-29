الصدر: مازلنا بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع

2021/09/29 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، انه مازال بانتظار تطبيق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع، محذراً من اجراءات صارمة في حال لم يتم تنفيذ المذكرة.

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