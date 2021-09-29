العطية: إجراءات حماية الانتخابات ستشمل إغلاق الحدود والمطارات

2021/09/29 | 16:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع.وقال المتحدث باسم اللجنة غالب العطية للوكالة الرسمية، إن “اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة”، مبيناً أنه “سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول إلى صباح الحادي عشر […]

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