لهذا السبب.. العراق يقرر اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية بشكل كامل

2021/09/29 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الأربعاء، توجيهات جديدة تتعلق بيوم الاقتراع.

وقال المتحدث باسم اللجنة غالب العطية في تصريح تابعه NRT عربية (29 ايلول 2021)، إن "اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة"، مبينا أنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه".

وأضاف أن "تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة للعملية الانتخابية"، لافتا إلى أنه "تم أيضا منع حركة الدراجات النارية داخل المدن (والستوتات) وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".

وأكد أنه "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية".

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