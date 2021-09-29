2021/09/29 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن اللواء 16 بالحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، قيامه بعمليات تأمين مناطق جنوب غرب كركوك.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “لليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات اللواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الثاني..



الحشد يقوم بتأمين مناطق جنوب غرب كركوك المركز الخبري الوطني.

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