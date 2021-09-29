ذي قار تحدد سعر الامبير للمولدات الاهلية لتشرين الأول (وثيقة)

2021/09/29 | 16:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية لشهر تشرين الأول المقبل.

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