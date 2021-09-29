الصدر يحذر: مازلنا بانتضار اعتقال المشاركين في مؤتمر التطبيع

2021/09/29 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق المشاركين في مؤتمر التطبيع، مشيرا الى اجراءات صارمة بحق المقصرين.

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