ذي قار تحدد سعر أمبير المولدات لشهر تشرين الأول

2021/09/29 | 16:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت محافظة ذي قار، سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية لشهر تشرين الأول المقبل.

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