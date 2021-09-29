الدفاع المدني تحصد المرتبة الأولى بمسابقة عربية للبوسترات والملصقات التوعوية

2021/09/29 | 16:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحصدت مديرية الدفاع المدني في العراق، المرتبة الأولى بمسابقة عربية في مجال البوسترات والملصقات التوعوية.وقالت المديرية في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "وضمن المسابقة الدورية التي تقيمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ضمن اعمال المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الحماية المدنية/ الدفاع المدني، والتي تقام كل عامين، تمكنت المديرية من الحصول على المرتبة الأولى في مجال البوسترات والملصقات التوعوية والارشادات الخاصة بالدفاع المدني".وأضافت، أن "جمهورية العراق شاركت في المسابقة ممثلة بمدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، لافتة إلى أن "أعمال المؤتمر نقلت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

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