لشهر تشرين الأول.. ذي قار تحدد سعر الامبير للمولدات الأهلية

2021/09/29 | 16:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت محافظة ذي قار، الاربعاء، سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية لشهر تشرين الاول ب 5 الآف دينار.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب إعمام ، صادر عن ديوان المحافظة، وتلقى "ناس" نسخة منها، "حدد فيه سعر امبير الكهرباء لشهر تشرين الاول ٢٠٢١ بالنسبة للمولدات الاهلية ب 5 آلاف دينار للتشغيل العادي ، بالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

ومنحت المحافظة رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية "تحديد سعر الامبير على ان لايتجاوز الخمسة الاف دينار".

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