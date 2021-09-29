حوار الكرد في سوريا.. روايتان متضاربتان و

2021/09/29 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت المباحثات المؤسسة للحوار قد انطلقت في أبريل 2020، بين "أحزاب الوحدة الوطنية" (PYNK) و"المجلس الوطني الكردي"، واستمرت لأشهر قبل أن تتوقف، قبل أكثر من ثمانية أشهر، بسبب خمس نقاط خلافية عالقة، لم تفلح الجلسات المشتركة في كسرها أو تجاوزها.

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