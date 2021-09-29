2021/09/29 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاربعاء، الى ايجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه قطاع العمل في العراق وفقا لآليات مبتكرة بهدف ايجاد اصلاحات في سوق العمل ووضع استراتيجيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات حكومية لإيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه سوق العمل في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات حكومية لإيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه سوق العمل في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات حكومية لإيجاد حلول آنية للتحديات التي تواجه سوق العمل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).