إنفوجرافيك.. أسعار تذاكر إكسبو 2020 دبي

2021/09/29 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: تستعد مدينة دبي لاستقبال ملايين الزوار مع انطلاق "إكسبو 2020" يوم الجمعة المقبل، ولمدة 6 أشهر.ويسمح بالدخول مجاناً لكل من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والطلاب ممن يحملون بطاقات طلبة سارية من أي مؤسسة تعليمية في العالم.ويقدم إكسبو، تذاكر …

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