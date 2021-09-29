بعد قرار محكمة أوروبية.. جبهة البوليساريو تشيد

2021/09/29 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب ممثل جبهة البوليساريو في الاتحاد الأوروبي أبي البشير على تويتر "قررت المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق الشراكة والصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب" مضيفا "إنه نصر كبير للشعب الصحراوي!".

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