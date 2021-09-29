2021/09/29 | 16:52 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/29 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجدد تهديده للمشاركين في مؤتمر "التطبيع": ولات حين مندم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).