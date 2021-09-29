الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض (أسماء)

2021/09/29 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، اصدار الأوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض وخريجي اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الوزارة اطلقت اليوم، الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض التابعة للمركز واقليم كوردستان للعام الدراسي 2018/2019 ".

وأضافت ان "الاستمارة تشمل خريجي كليات ومعاهد التمريض اقليم كوردستان للعام الدراسي 2019/2020 والموزعين حسب الدوائر".

ادناه رابط القوائم:

https://moh.gov.iq/upload/2662579672.pdf

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