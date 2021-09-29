نقل اكثر من 13 الف مسافر أجنبي الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في الزيارة الأربعينية

2021/09/29 | 16:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / افصحـت وزارة النقل ، عن اعداد المسافرين الذين تم نقلهم على متن طائرات الناقل الوطني من مختلف القطاعات الخارجية الى مطار بغداد الدولي ، خلال الايام العشرة الماضية للمشاركة في احياء مراسم زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام.وقال مدير شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران ، في بيان صحفي ، أن " اجمالي عدد الوافدين بلغ نحو (13.160) زائرا توزعوا على (61) رحلة مباشرة من والى مطار بغداد ، نفذت ضمن خطة العمل التي تشرف عليها بشكل مباشر وزارة النقل " ، مشيرا الى جهود ملاكات وزارة الداخلية متمثلة بمديرية الاقامة في منفذ مطار بغداد وفريقها من الضباط والمنتسبين خلال موسم الزيارة وعملهم المتواصل لتقديم التسهيلات الى الزائرين ./انتهى5

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