الرئيس التركي يصل الى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين

2021/09/29 | 16:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم الأربعاء، إلى مدينة سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ويرافق أردوغان في زيارته رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن ./انتهى

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