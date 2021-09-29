2021/09/29 | 16:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة “أمازون” عن إطلاق أول روبوت منزلي، Astro مدعوم بتقنية المنزل الذكي Alexa. وقالت الشركة إنه يمكن التحكم فيه عن بعد عندما لا تكون في المنزل، للاطمئنان على الحيوانات الأليفة أو الأشخاص أو أمن المنزل.بالإضافة إلى ذلك، يستطيع Astro أن يقوم بدوريات في المنزل تلقائياً وإرسال إشعار إلى المالك إذا اكتشف شيئًا غير عادي.وقالت أمازون إنه “أليكسا ذات عجلات” وقد تمت برمجته بمجموعة من الحركات والتعبيرات لإضفاء طابع شخصي عليها. وقالت إنه يمكن ضبط Astro بمناطق “خارج الحدود”، حتى لا يذهب إلى مناطق معينة، أو يمكن ضبطه على “عدم الإزعاج”.كما أنه يتميز بأزرار لإيقاف تشغيل الكاميرات والميكروفونات – على الرغم من أنه يفقد قدرته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمازون تطلق روبوتاً منزلياً عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تطلق روبوتاً منزلياً) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تطلق روبوتاً منزلياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).