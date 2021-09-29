الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل مباحثات السيسي ومستشار الأمن القومي الأمريكي

2021/09/29 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وفدا أمريكيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ضمن جولة للوفد الأمريكي بالمنطقة شملت أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

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