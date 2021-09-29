القبض على المسؤولين عن تسمم عشرات المواطنين في بنغازي الليبية

2021/09/29 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من القبض على الأشخاص المتهمين بتسرب غاز الكلور السام الذي تسبب في تسمم العشرات من المواطنين في منطقة القوارشة غرب بنغازي.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن “أحد المتهمين ليبي الجنسية والآخر مصري، وقالت إن التحقيق معهما كشف أنهما قاما بالخطأ بتسريب غاز الكلور من إحدى الأنابيب بعد تعريضها لدرجات حرارة عالية، والتي تم شراؤها من أحد بائعي الخردة في المدينة دون إدراك خطورتها”.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أن “الأنبوبة مسروقة من داخل مصنع البيارة الكيميائي بمنطقة المشروع وتم بيعها للمتهم المصري لاستخدامها في مصنع الخردة الذي يعمل فيه”.

وقالت مديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي في تصريح لـ”ليبيا الأحرار”: “استقبلنا 30 حالة اختناق وغثيان نتيجة لاستنشاقهم غاز الكلور السام أجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة وبعضهم غادر المستشفى”.

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