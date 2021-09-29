2021/09/29 | 17:05 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Nh-dCYXXVFw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين الزائرين يحيون ليلة الاربعين في كربلاء المقدسة | 2021/9/27) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملايين الزائرين يحيون ليلة الاربعين في كربلاء المقدسة | 2021/9/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).