2021/09/29 | 17:06 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 04:58 مساءً | عدد القراءات : 12

العامري: محاولات تقودها جهات خارجية لدمج الحشد أو حلّه

قال رئيس كتلة الفتح هادي العامري، الأربعاء 29 ايلول 2021، أن كتلته ستحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات تشرين.





وقال العامري إن التطبيع مع اسرائيل لا يمكن ان يحدث في ظل وجود الحشد الشعبي سدا منيعا في وجه اسرائيل.

وحذرالعامري من وجود محاولات تقودها جهات خارجية بأدوات داخلية لدمج الحشد أو حلّه.





وأشار العامري إلى أن استهداف اسرائيل لمقرات الحشد هو محاولة لكسر ذلك الجدار الصلد الذي يقف بوجه محاولات التطبيع.

كما دعا جمهوره إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات من اجل الحفاظ على الحشد.





واستأنف القول أن كتلة الفتح هي التي قاومت وحملت السلاح للدفاع عن العراق، مرجحا أن تحقق الكتلة فوزا ساحقا في الانتخابات المرتقبة للحفاظ على هذه المنجزات والعمل على حماية العراق وبناءه.

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