2021/09/29 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، عن وصول 42,385 الف طن من مادة الرز الى ميناء ام قصر الجنوبي البلاد لصالح وزارة التجارة .وذكرت الوزارة بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تعلن وصول اكثر من 42 الف طن من مادة الرز الى ام قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

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