2021/09/29 | 17:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب السيستاني: المرجعية لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق.. حذار من هؤلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/29 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب السيستاني: المرجعية لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق.. حذار من هؤلاء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب السيستاني: المرجعية لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق.. حذار من هؤلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).