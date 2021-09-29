أمنية الانتخابات تجري مراجعة شاملة للتحديات والمخاطر المحتملة بيوم الاقتراع

2021/09/29 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إجراء مراجعة شاملة للتحديات والمخاطر المحتملة بيوم الاقتراع.

وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة استضافت اليوم، مدراء الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته في مقر قيادة الشرطة الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، حيث استمعت اللجنة الى عروض وتقييمات مفصلة للواقع الأمني في محافظاتهم وعلى مستوى الدائرة الانتخابية الواحدة، وأصدرت توجيهاتها وتوصياتها للجان الفرعية وبما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات".

وأشار العطية الى أن "اللجنة قامت بمراجعة شاملة للتحديات والمخاطر الأمنية المحتملة ووضعت الحلول المناسبة لها، وراجعت خطتها المتعلقة بأمن مخازن المفوضية ومراكز الاقتراع، مؤكداً على جهوزيتها الكاملة لتأمين العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في العاشر من تشرين الأول ٢٠٢١".

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