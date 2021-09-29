2021/09/29 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مكتب السيد السيستاني: يجب أن لا يُنتخب سوى الصالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:15

واع/

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