ارتفاع حصيلة الجائحة في العراق إلى أكثر من مليوني إصابة

2021/09/29 | 17:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الأربعاء، إلى أكثر من مليوني إصابة.

سجل العراق أكثر من 2200 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 24 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 2254 إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3300 حالة تماثل للشفاء بمعدل 95.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 71 ألف شخص، بينهم 497 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 22221 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، حتى الآن، أكثر من 4.72 مليون شخص.

وتصدر وزارة الصحة تحذيرات مستمرة من خطورة الموجة الثالثة للجائحة، مشيرة إلى صعوبة استعياب الأعداد المتزايدة من المصابين.

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