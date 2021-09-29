2021/09/29 | 17:23 - المصدر: الايام نيوز

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ظهرت المقالة مكتب الامام السيستاني: المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات أولاً على الايام نيوز.

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