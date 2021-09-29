جنرال ايراني في رسالة تهديد جديدة.. هذه اهدافنا في العراق

2021/09/29 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد، محمد باكبور، اليوم الاربعاء، رسالة تهديد جديدة إلى العراق، فيما بين اهدافه.

وقال باكبور في بيان تلقته (بغداد اليوم): إنه "ينصح المسؤولين العراقيين واقليم كردستان العراق بطرد عناصر واعضاء الزمر الارهابية والمعادية للثورة من شمال العراق".

وأكد أنه "في حال عدم تحقق هذا الطلب سيتم تدمير مقراتهم وقواعدهم".

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