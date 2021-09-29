المرجعية الدينية العليا تدعو الى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار الصالح الحريص على سيادة العراق وامنه

2021/09/29 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعت المرجعية الدينية العليا الناخبين الى المشاركة الواسعة في الانتخابات ، وان يختاروا الصالح والنزيه الحريص على سيادة العراق وامنه وازدهاره .وقالت المرجعية ، حسب بيان لمكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني :" على الناخبين ان يستغلوا الانتخابات لاحداث تغيير حقيقي بادارة الدولة وابعاد ايدي الفساد "، مؤكدة انها لا تساند اي مرشح او قائمة انتخابية على الاطلاق والامر متروك لقناعة الناخبين "./ انتهى

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