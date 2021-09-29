الغزي لمسؤولة اممـية : الحكومة تدعم اسهام المرأة في الانتخابات المقبلة

2021/09/29 | 17:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، أن الحكومة العراقية تدعم اسهام المرأة في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، وتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لإنجاح مشاركتها كمرشحة أو ناخبة، وتوفير الحماية الأمنية لها.وأشار الغزي، خلال لقائه اليوم الاربعاء ، ممثلة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في العراق دينا زوربا ، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبر دائرة تمكين المرأة العراقية، أَلّفت لجنة خاصة لدعم المرأة وتمكينها سياسياً؛ من أجل مشاركتها في الانتخابات، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.من جهتها أشادت السيدة زوربا، بالدور الكبير للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة تمكين المرأة العراقية فيها، الذي يسهم في دعم وتمكين المرأة العراقية في المجالات كافة، وتفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الثنائية التي تدعم المرأة في العراق./انتهى5

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