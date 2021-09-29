قافلة لعائلات داعش قادمة من مخيم الهول تدخل الحدود العراقية

2021/09/29 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بوصول قافلة لعائلات عناصر داعش القادمة من مخيم الهول إلى العراق.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) أن "قافلة عوائل عناصر داعش القادمة من مخيم الهول إلى العراق دخلت قبل قليل الحدود العراقية عند ناحية ربيعة في محافظة نينوى".

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