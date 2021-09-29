فقد زوجته المصابة بالسرطان إثر إخراجها من المستشفى لعلاج مرضى كوفيد.. شاهد ما قاله

2021/09/29 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي مقطع فيديو نشره جيسون أرينا على تيك توك رواجًا كبيرًا، كان يعرب عن سخطه فيه من شح الموارد للمرضى أمثال زوجته المريضة بالسرطان.

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