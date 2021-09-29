اللجنة الامنية العليا تؤكد جهوزيتها الكاملة لتأمين الانتخابات

2021/09/29 | 17:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء، جهوزيتها الكاملة لتأمين العملية الانتخابية في 10 تشرين الاول المقبل.وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

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