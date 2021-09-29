المرجع السيستاني يصدر بيان بخصوص الانتخابات القادمة :لا تنتخبوا الا الحريص على سيادة العراق وأمنه +البيان

2021/09/29 | 17:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلنت المرجعية الدينية العليا انها

تشجّع الجميع على المشاركة الواعية

والمسؤولة في الانتخابات القادمة، التي

وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص،

ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور

بالبلد الى مستقبل يرجى أ

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