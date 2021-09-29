2021/09/29 | 17:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الناخبين الكرام أن يأخذوا العِبَر والدروس من التجارب الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف جديد للمرجع السيستاني بشأن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف جديد للمرجع السيستاني بشأن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).