درجال يعلن إقامة دوري للمحترفين الموسم المقبل

2021/09/29 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، العمل على إقامة دوري للمحترفين الموسم المقبل، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من المهتمين بدعم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، ويسعى الى توفير أجواء مناسبة لتطوير عمل الأندية بما يخدم مسيرة كرتنا. وذكر بيان للاتحاد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "درجال اجتمع برؤساء وممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم (2021- 2022)، بحضور الأمين العام للاتحاد محمد فرحان، فضلا عن رئيسي لجنتي شؤون اللاعبين والتراخيص، وتناول قضية مديونية الأندية ومستحقات اللاعبين المالية".وأضاف البيان، أن "الأندية طرحت العديد من المشاكل والمتعلقات المالية مع اللاعبين وكيفية التعامل مع لجنة شؤون اللاعبين المحلية، وفي الاتحادين الآسيوي والدولي".وأكد درجال أن "الاجتماع مع الأندية يأتي لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المالية التي تواجه عملها من أجل النهوض بواقع عملها، لأن أندية الممتاز تُعد ركناً أساسياً من ركائز الاتحاد المهمة". وأضاف: "لا نبحث عن الحلول الآنية فقط، وإنما نبحث عن خطط مستقبلية تُجنبنا الوقوع في المشاكل الماليّة مرةً أخرى، ولأننا مقبلون على إقامة دوري للمحترفين في الموسم المقبل". وأشار إلى أن "رئيس الوزراء من المهتمين بدعم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، ويسعى الى توفير أجواء مناسبة لتطوير عمل الأندية بما يخدم مسيرة كرتنا". واختتم درجال، حديثه بالقول: "سنواصل التباحث المستمر مع الأندية واللجان المحلية والآسيوية من أجل حل جميع المتعلقات بين الأندية والمشتكين، وتصفير الديون والشكاوى كافة من خلال التعاون مع الحكومة والأندية واللاعبين، ونتطلع الى الوصول لقواسم مشتركة، ولا نريد ظلم الأندية ولا نبخس حق اللاعبين وفقاً لمعايير وضوابط القانون الدولي".

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