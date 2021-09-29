محلل سياسي: مشروع مؤتمر اربيل ماسوني مغطى باسم الابراهيمية

2021/09/29 | 17:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، احمد الكعبي، اليوم الاربعاء، ان مشروع مؤتمر اربيل ماسوني مغطى باسم الابراهيمية، موضحا ان المشكلة الكبيرة ليست في من حضر المؤتمر وانما في من يقف خلفهم.وقال الكعبي لبرنامج “كاتب وقضية” ان “وقوف الفلسطينيين في شعائر اربعينية الامام الحسين كسر للإرادة الصهيونية”، مشيرا ان “وضع السنة كلهم في خانة التطبيع غير […]

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