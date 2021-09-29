مقتل 100 مقاتل على الأقل في مواجهات حول مأرب في اليمن 

2021/09/29 | 18:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على خط المواجهة في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في محافظة مأرب شمال شرق البلاد في 27 أيلول/سبتمبر 2021 © اف ب/ارشيف دبي (أ ف ب) – قتل 100 مقاتل على الأقل من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة […]

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